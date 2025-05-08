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Происшествия

На железной дороге под Алматы нашли тело

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 08:56 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Вечером 7 мая на железнодорожном перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы", состав остановился в 20:52. На месте было обнаружено тело без признаков жизни. На путях находился мужчина, который не реагировал на подаваемые звуковые сигналы.

На место прибыла полиция, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб в жуткой аварии в Алматы.


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Аксинья Титова
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