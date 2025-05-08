На железной дороге под Алматы нашли тело

Вечером 7 мая на железнодорожном перегоне Кайрат – Байсерке (участок Сарыозек – Алматы) машинист грузового поезда был вынужден применить экстренное торможение, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе "Казахстан темир жолы", состав остановился в 20:52. На месте было обнаружено тело без признаков жизни. На путях находился мужчина, который не реагировал на подаваемые звуковые сигналы.



На место прибыла полиция, проводится расследование.

Ранее сообщалось, что мотоциклист погиб в жуткой аварии в Алматы.



