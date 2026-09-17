Пассажирский поезд сбил стадо скота в Акмолинской области
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На перегоне Макинка – Ельтай в Акмолинской области машинист пассажирского поезда "Петропавловск – Алматы", несмотря на экстренное торможение, сбил животных, сообщает Zakon.kz.
Как сообщил заместитель начальника ДП на транспорте Курмет Мажикенов, инцидент произошел 13 сентября 2026 года:
"Машинист пассажирского поезда был вынужден применить экстренное торможение, обнаружив на путях мелкий рогатый скот. Несмотря на предпринятые меры, поезд сбил 13 голов. В результате состав был остановлен на девять минут".
Транспортные полицейские установили владельца животных – 63-летнего жителя Акмолинской области. За нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог мужчина привлечен к административной ответственности.
С начала года Департамент полиции на транспорте зарегистрировал 1005 случаев экстренного торможения поездов. Более половины – 746 случаев – связаны с выходом сельскохозяйственных животных на железнодорожные пути.
А в Актюбинской области грузовик столкнулся с тепловозом. После столкновения проезд по участку дороги временно ограничили.
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