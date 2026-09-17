Пассажирский поезд сбил стадо скота в Акмолинской области

На перегоне Макинка – Ельтай в Акмолинской области машинист пассажирского поезда "Петропавловск – Алматы", несмотря на экстренное торможение, сбил животных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника ДП на транспорте Курмет Мажикенов, инцидент произошел 13 сентября 2026 года:

"Машинист пассажирского поезда был вынужден применить экстренное торможение, обнаружив на путях мелкий рогатый скот. Несмотря на предпринятые меры, поезд сбил 13 голов. В результате состав был остановлен на девять минут".

Транспортные полицейские установили владельца животных – 63-летнего жителя Акмолинской области. За нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог мужчина привлечен к административной ответственности.

Фото: Департамент полиции на транспорте

С начала года Департамент полиции на транспорте зарегистрировал 1005 случаев экстренного торможения поездов. Более половины – 746 случаев – связаны с выходом сельскохозяйственных животных на железнодорожные пути.

А в Актюбинской области грузовик столкнулся с тепловозом. После столкновения проезд по участку дороги временно ограничили.