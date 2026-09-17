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Происшествия

Пассажирский поезд сбил стадо скота в Акмолинской области

КТЖ, Казахстанские железные дороги, поезд, поезда, вагон, вагоны, ЖД, железнодорожный вокзал, платформа, расписание поездов, пассажиры, фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 04:54 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
На перегоне Макинка – Ельтай в Акмолинской области машинист пассажирского поезда "Петропавловск – Алматы", несмотря на экстренное торможение, сбил животных, сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель начальника ДП на транспорте Курмет Мажикенов, инцидент произошел 13 сентября 2026 года:

"Машинист пассажирского поезда был вынужден применить экстренное торможение, обнаружив на путях мелкий рогатый скот. Несмотря на предпринятые меры, поезд сбил 13 голов. В результате состав был остановлен на девять минут".

Транспортные полицейские установили владельца животных – 63-летнего жителя Акмолинской области. За нарушение правил выпаса скота в полосе отвода железных дорог мужчина привлечен к административной ответственности.

Железная дорога, сбитые животные , фото - Новости Zakon.kz от 18.09.2026 04:54

Фото: Департамент полиции на транспорте

С начала года Департамент полиции на транспорте зарегистрировал 1005 случаев экстренного торможения поездов. Более половины – 746 случаев – связаны с выходом сельскохозяйственных животных на железнодорожные пути.

А в Актюбинской области грузовик столкнулся с тепловозом. После столкновения проезд по участку дороги временно ограничили.

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Камила Салкымбаева
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