В Астане полыхает крупный рынок

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В четверг, 8 мая 2025 года, в Астане загорелся рынок "Шапагат" в районе Сарыарка. В пресс-службе столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали Zakon.kz, что на месте пожарные работают по повышенному рангу.

Подробности инцидента уточняются. Также отмечено, что силами МЧС производится эвакуация посетителей. "По пострадавшим информация на 112 не поступала", – уточнили специалисты. 6 мая 2025 года сообщалось, что огнеборцы на руках вынесли бабушку из пожара в Талдыкоргане.

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