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Происшествия

В Астане полыхает крупный рынок

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 10:44 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В четверг, 8 мая 2025 года, в Астане загорелся рынок "Шапагат" в районе Сарыарка. В пресс-службе столичного Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали Zakon.kz, что на месте пожарные работают по повышенному рангу.

Подробности инцидента уточняются.

Также отмечено, что силами МЧС производится эвакуация посетителей.

"По пострадавшим информация на 112 не поступала", – уточнили специалисты.

6 мая 2025 года сообщалось, что огнеборцы на руках вынесли бабушку из пожара в Талдыкоргане.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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