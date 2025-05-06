Огнеборцы на руках вынесли бабушку из пожара в Талдыкоргане

В Талдыкоргане загорелась квартира на четвертом этаже. Огнеборцам удалось спасти бабушку, сообщает Zakon.kz.

В МЧС РК рассказали, что 6 мая 2025 года в обед произошел пожар на балконе и кухне квартиры на четвертом этаже одного из многоэтажных домов. Огонь перебросился на два балкона и кухонные помещения пятого этажа.

"Прибывшие пожарные подразделения оперативно эвакуировали 36 человек, в том числе семь детей, из задымленного подъезда. Пожилую женщину вынесли на руках", – поделились в ведомстве.

Фото: МЧС РК

Пожар потушили за 20 минут. Пострадавших нет.

Вечером 4 мая вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома по улице Керей-Жанибек Хандар.