Огнеборцы на руках вынесли бабушку из пожара в Талдыкоргане
Фото: МЧС РК
В Талдыкоргане загорелась квартира на четвертом этаже. Огнеборцам удалось спасти бабушку, сообщает Zakon.kz.
В МЧС РК рассказали, что 6 мая 2025 года в обед произошел пожар на балконе и кухне квартиры на четвертом этаже одного из многоэтажных домов. Огонь перебросился на два балкона и кухонные помещения пятого этажа.
"Прибывшие пожарные подразделения оперативно эвакуировали 36 человек, в том числе семь детей, из задымленного подъезда. Пожилую женщину вынесли на руках", – поделились в ведомстве.
Фото: МЧС РК
Пожар потушили за 20 минут. Пострадавших нет.
Вечером 4 мая вспыхнула крыша трехэтажного жилого дома по улице Керей-Жанибек Хандар.
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