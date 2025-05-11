Водитель на дорогом авто протаранил припаркованные машины в центре Алматы
Авария произошла на улице Кунаева, между улицами Тулебаева и Богенбай батыра. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW M4, двигаясь на высокой скорости в южном направлении, не справился с управлением на мокрой дороге.
Фото: Zakon.kz
Машину занесло, и она врезалась в припаркованный у обочины Nissan Almera.
Фото: Zakon.kz
От удара у Nissan оторвало заднее колесо, автомобиль подбросило, после чего он столкнулся с припаркованным впереди Chevrolet Spark.
Фото: Zakon.kz
В результате второй ударной волной Almera отбросило с проезжей части на аллею у тротуара. Spark также от удара оказался вне дороги, но его движение остановило дерево.
Фото: Zakon.kz
В момент аварии в припаркованных автомобилях людей не было. Водитель BMW не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода.