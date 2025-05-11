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Происшествия

Водитель на дорогом авто протаранил припаркованные машины в центре Алматы

ДТП в Алматы , фото - Новости Zakon.kz от 11.05.2025 22:36 Фото: Zakon.kz
В центре Алматы 11 мая произошло ДТП с участием автомобиля BMW M4 и двух припаркованных машин, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на улице Кунаева, между улицами Тулебаева и Богенбай батыра. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW M4, двигаясь на высокой скорости в южном направлении, не справился с управлением на мокрой дороге.

Фото: Zakon.kz

Машину занесло, и она врезалась в припаркованный у обочины Nissan Almera.

Фото: Zakon.kz

От удара у Nissan оторвало заднее колесо, автомобиль подбросило, после чего он столкнулся с припаркованным впереди Chevrolet Spark.

Фото: Zakon.kz

В результате второй ударной волной Almera отбросило с проезжей части на аллею у тротуара. Spark также от удара оказался вне дороги, но его движение остановило дерево.

Фото: Zakon.kz

В момент аварии в припаркованных автомобилях людей не было. Водитель BMW не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.


Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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