Водитель на дорогом авто протаранил припаркованные машины в центре Алматы

В центре Алматы 11 мая произошло ДТП с участием автомобиля BMW M4 и двух припаркованных машин, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла на улице Кунаева, между улицами Тулебаева и Богенбай батыра. По предварительным данным, водитель автомобиля BMW M4, двигаясь на высокой скорости в южном направлении, не справился с управлением на мокрой дороге.

Фото: Zakon.kz

Машину занесло, и она врезалась в припаркованный у обочины Nissan Almera.

Фото: Zakon.kz

От удара у Nissan оторвало заднее колесо, автомобиль подбросило, после чего он столкнулся с припаркованным впереди Chevrolet Spark.

Фото: Zakon.kz

В результате второй ударной волной Almera отбросило с проезжей части на аллею у тротуара. Spark также от удара оказался вне дороги, но его движение остановило дерево.

Фото: Zakon.kz

В момент аварии в припаркованных автомобилях людей не было. Водитель BMW не пострадал. По факту происшествия проводится проверка.





Ранее сообщалось о другом происшествии. В Алматы подросток на BMW насмерть сбил пешехода.

