Мусоровоз протаранил две машины и снес деревья в Алматы
Авария произошла на улице Момышулы, между улицами Онгасыновой и Монке би. Столкнулись кроссовер G-Tour, грузовик Hyundai и мусоровоз Iveco.
Как сообщил корреспондент Zakon.kz с места происшествия, все три автомобиля находились в восточном направлении. Кроссовер остановился для высадки пассажира, а грузовик Hyundai стоял вдоль проезжей части.
В какой-то момент мусоровоз по неизвестной причине резко свернул вправо и врезался в G-Tour. Пассажир, который незадолго до столкновения вышел из машины, успел отойти.
От удара кроссовер выбросило с дороги, и он повис над арыком. Следом вылетел мусоровоз, который врезался в опору уличного освещения, снес несколько деревьев, а затем протаранил грузовик Hyundai. Последний от сильного удара развернуло поперек дороги и частично выбросило в арык.
По информации корреспондента, в результате ДТП пострадали двое грузчиков мусоровоза. Их госпитализировали. Остальным участникам аварии медицинскую помощь оказали на месте.
Причины происшествия пока неизвестны. Водитель мусоровоза не смог внятно объяснить, почему автомобиль неожиданно свернул с дороги. Обстоятельства ДТП предстоит установить сотрудникам полиции.
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