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Два туриста заблудились в горах Алматинской области и обратились за помощью

МЧС, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2024 10:22 Фото: МЧС РК
Еще двух туристов, которые поднялись в горы в Талгарском районе Алматинской области, но не смогли самостоятельно спуститься, спасли сотрудники МЧС, сообщает Zakon.kz.

30-летние мужчины рассказали, что в какой-то момент им стало трудно ориентироваться на местности и они заблудились.

"Несмотря на темное время суток и штормовой ветер, поваливший деревья, оперативная группа Республиканского оперативно-спасательного отряда отыскала туристов в Котырбулакском ущелье и сопроводила их в безопасное место", – сообщили в МЧС РК.

В медицинской помощи туристы не нуждались.

18 августа 2024 года в горах Алматы объявили высокую селевую опасность. В ДЧС города обратились к туристам с просьбой отказаться от запланированных походов и соблюдать осторожность.

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