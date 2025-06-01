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Происшествия

Крупный пожар тушат на территории резервата "Акжайык" близ Атырау

горит тростник, пожар, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2025 14:09 Фото: ДЧС Атырауской области
Горящий камыш тушат близ Атырау. Пожар бушует в 20 километрах от села Дамба на территории государственного природного резервата "Акжайык", сообщает Zakon.kz.

К 11:00 часам 1 июня огнем было охвачено 280 га.

"Совместными силами ДЧС и ГПР "Акжайык" ликвидировано возгорание на площади 50 га. На месте развернут штаб пожаротушения. В настоящее время осуществляется тушение возгорания на примерной площади 30 га", – сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Для недопущения распространения пожара ночью на территории сделали минеральные полосы.

Всего в тушении принимают участие 85 сотрудников ДЧС и 13 единиц техники, а также 25 человек и 10 единиц техники, а также две лодки ГПР Акжайык".

Фото: ДЧС Атырауской области

Работы по тушению продолжаются. Угрозы населённым пунктам нет. В ДЧС отметили, что ликвидацию огня затрудняют заболоченная местность, а также высокие и густые заросли тростника.

Ранее в Актобе во время пожара в магазине, пристроенном к жилому дому, пострадали два человека.

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Андрей Дюсупов
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