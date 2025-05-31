#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный юрист
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+23°
$
510.81
578.59
6.51
Происшествия

Два человека пострадали при пожаре в Актобе

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 17:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
31 мая 2025 года в Актобе тушили пожар, который вспыхнул в магазине, пристроенном к жилому дому. Не обошлось без пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, загорелся магазин, расположенный на улице А. Макаренко.

Когда прибыли пожарные по повышенному рангу вызова, горели деревянные конструкции кровли. До прибытия спасателей произошел взрыв кислородного баллона.

Огонь охватил 100 квадратных метров. Чтобы потушить пламя, спасатели вскрыли кровлю и ликвидировали очаг возгорания.

Известно, что при пожаре пострадали два человека. Их с ожогами доставили в ближайшую больницу.

Также сегодня, 31 мая, в Кокшетау спасатели вызволили запертого в квартире подростка. Сотрудникам ДЧС пришлось вскрывать дверь спецоборудованием.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Происшествия
14:22, Сегодня
Казахстанские сейсмологи зафиксировали землетрясение
Заключенные в области Абай вымогали деньги у соседей по камере
Происшествия
14:12, Сегодня
Заключенные в области Абай вымогали деньги у соседей по камере
Взрыв на АЗС в Кульсары: стало известно о состоянии пострадавших
Происшествия
13:38, Сегодня
Взрыв на АЗС в Кульсары: стало известно о состоянии пострадавших
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: