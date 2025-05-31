Два человека пострадали при пожаре в Актобе

31 мая 2025 года в Актобе тушили пожар, который вспыхнул в магазине, пристроенном к жилому дому. Не обошлось без пострадавших, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в МЧС РК, загорелся магазин, расположенный на улице А. Макаренко.

Когда прибыли пожарные по повышенному рангу вызова, горели деревянные конструкции кровли. До прибытия спасателей произошел взрыв кислородного баллона.

Огонь охватил 100 квадратных метров. Чтобы потушить пламя, спасатели вскрыли кровлю и ликвидировали очаг возгорания.

Известно, что при пожаре пострадали два человека. Их с ожогами доставили в ближайшую больницу.

Также сегодня, 31 мая, в Кокшетау спасатели вызволили запертого в квартире подростка. Сотрудникам ДЧС пришлось вскрывать дверь спецоборудованием.