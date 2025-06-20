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Происшествия

Подрядчик извинился перед жителями Павлодарской области за сырость в их домах

Шахта, шахты, шахтеры, горнодобывающая промышленность, добыча полезных ископаемых, горная порода, рудник, фото - Новости Zakon.kz от 20.06.2025 05:50 Фото: freepik
Руководитель подрядной организации Александр Терентьев принес извинения жителям села Жалаулы Павлодарской области, которые пожаловались на сырость в их новых домах, сообщает Zakon.kz.

Как передает телеканал "Хабар", жилье построили летом прошлого года для пострадавших от паводка семей. Однако с наступлением холодов появилась нелицеприятная картина. По данным подрядной организации, причиной могли стать сильные дожди в период строительства – дома не успели полностью просохнуть.

2 апреля прошлого года в селе Жалаулы был введен режим чрезвычайной ситуации. Из-за обильного таяния снега пострадали 14 домов, пять из них признали аварийными. Строительством домов для пострадавших занялась подрядная организация в лице местного жителя Александра Терентьева, он дал пожизненную гарантию на построенное жилье.

Свою ответственность он не отрицает. Работы по устранению сырости и плесени обещают завершить в ближайшее время.

"Мы приехали, обнаружили, приняли решение, собрали сход людей. И на сходе было принято решение, что мы меняем ОСБи фанеру, меняем линолеум, сушим бетонный пол, они его сами просушивают вот. И затем мы заново укладываем, олифим, заново укладываем, чтобы этого не повторилось. Мы извинились перед жителями за временно принесенные неудобства", – прокомментировал Терентьев.

А жители старого пятиэтажного общежития в Актобе опасаются за свою безопасность в этом здании и просят о помощи.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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