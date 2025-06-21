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Происшествия

Более 7 миллионов заплатит предприниматель в Караганде за загрязнение экологии

Зал суда, суд, молоток судьи, судья, приговор, уголовный кодекс РК, судебный процесс, зачитывание приговора, приговор, правосудие, закон, законы, законодательство, судебная система , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 12:30 Фото: Zakon.kz
Одно из крупных предприятий в Карагандинской области на протяжении восьми месяцев занималось хранением и реализацией нефтепродуктов без экологического разрешения для объектов II категории, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе региональной прокуратуры пояснили, что это является нарушением экологического законодательства и как следствие привело к выбросам загрязняющих веществ в атмосферу, объемом свыше 90 тонн.

"В отношении предприятия возбудили административное производство по части 1 статьи 328 КоАП, материалы направлены в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям. В свою очередь, нарушитель отрицал вину", – рассказали в прокуратуре.

Дело прошло все три инстанции и лишь Верховный Суд поставил точку – предприятие привлекли к административной ответственности и оштрафовали на более чем семь миллионов тенге.

Ранее стало известно, что АО "Алматинские электрические станции" привлекли к ответственности за нарушение антимонопольного законодательства. В его работе усмотрели давление на бизнес и оштрафовали на 4,4 млрд тенге.

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Андрей Дюсупов
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