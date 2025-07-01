#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.64
609.23
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
519.64
609.23
6.62
Происшествия

Под Алматы три собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка

Питбуль, собака , фото - Новости Zakon.kz от 01.07.2025 12:58 Фото: pexels
В поселке Жалпаксай под Алматы 30 июня 2025 года собаки сильно покусали 10-летнего мальчика. Ребенок находится в реанимации, а полиция проводит досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Жители поселка поспешили придать огласке произошедшее и рассказали об этом в социальных сетях. Известно, что питбуль и две овчарки вырвались с частной территории и напали на ребенка прямо на футбольной площадке.

"Остальные дети успели убежать, а вот Максим не успел и на него напали три собаки. Их долго не могли отбить. Они у ребенка оторвали ухо и пол-ляжки нету. Голову искусали. Хозяева собак не признают вину", – отмечают очевидцы.

Мальчик в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Также свидетели пишут, что только усилиями двух мужчин, которые с риском для жизни вступились за ребенка, удалось остановить нападение. Один из них застрелил питбуля, чтобы спасти мальчика.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области 1 июля сделали заявление по этому поводу.

Стражи порядка уточнили, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"В настоящее время опрашиваются очевидцы, проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего".Пресс-служба ДП Алматинской области

Также известно, что назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

"Вместе с тем, действиям должностных лиц реабилитационного центра будет дана правовая оценка. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства".Пресс-служба ДП Алматинской области

В заключительной части Департамент полиции напоминает о необходимости проявлять осторожность при нахождении вблизи огражденных участков, где могут находиться животные:

"Настоятельно рекомендуем родителям и законным представителям контролировать досуг детей и объяснять им основы личной безопасности".

18 июня мы рассказывали, что астанчанин в суде добился компенсации после нападения питбуля.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
В Алматы подростка избили толпой
Происшествия
11:09, Сегодня
В Алматы подростка избили толпой
Осторожно, аренда! В Астане выявили серию онлайн-мошенничеств с квартирами
Происшествия
09:44, Сегодня
Осторожно, аренда! В Астане выявили серию онлайн-мошенничеств с квартирами
Столб черного дыма в предгорье Алматы: названа причина
Происшествия
12:42, 30 июня 2025
Столб черного дыма в предгорье Алматы: названа причина
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: