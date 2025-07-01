Под Алматы три собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка

В поселке Жалпаксай под Алматы 30 июня 2025 года собаки сильно покусали 10-летнего мальчика. Ребенок находится в реанимации, а полиция проводит досудебное расследование, сообщает Zakon.kz.

Жители поселка поспешили придать огласке произошедшее и рассказали об этом в социальных сетях. Известно, что питбуль и две овчарки вырвались с частной территории и напали на ребенка прямо на футбольной площадке.

"Остальные дети успели убежать, а вот Максим не успел и на него напали три собаки. Их долго не могли отбить. Они у ребенка оторвали ухо и пол-ляжки нету. Голову искусали. Хозяева собак не признают вину", – отмечают очевидцы.

Мальчик в настоящее время находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Также свидетели пишут, что только усилиями двух мужчин, которые с риском для жизни вступились за ребенка, удалось остановить нападение. Один из них застрелил питбуля, чтобы спасти мальчика.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области 1 июля сделали заявление по этому поводу.

Стражи порядка уточнили, что по факту причинения тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего по неосторожности в полиции зарегистрировано уголовное дело, проводится досудебное расследование.

"В настоящее время опрашиваются очевидцы, проводится комплекс следственных действий, направленных на всестороннее, полное и объективное установление всех обстоятельств произошедшего". Пресс-служба ДП Алматинской области

Также известно, что назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение.

"Вместе с тем, действиям должностных лиц реабилитационного центра будет дана правовая оценка. Все виновные лица будут привлечены к ответственности в рамках действующего законодательства". Пресс-служба ДП Алматинской области

В заключительной части Департамент полиции напоминает о необходимости проявлять осторожность при нахождении вблизи огражденных участков, где могут находиться животные:

"Настоятельно рекомендуем родителям и законным представителям контролировать досуг детей и объяснять им основы личной безопасности".

18 июня мы рассказывали, что астанчанин в суде добился компенсации после нападения питбуля.