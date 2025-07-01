Собаки едва не растерзали 10-летнего ребенка: Генпрокуратура взяла дело на особый контроль

Накануне в поселке Жалпаксай под Алматы собаки напали и сильно покусали 10-летнего мальчика. Ребенок попал в реанимацию. В Генпрокуратуре заявили, что ход расследования дела находится на особом контроле, сообщает Zakon.kz.

О нападении собак стало известно 30 июня 2025 года. В селе Жалпаксай Карасайского района 10-летний мальчик был сильно покусан собаками породы питбуль и овчарка.

"Прокуратура Алматинской области сообщает, что по факту нападения собак на малолетнего ребенка в селе Жалпаксай Карасайского района полицией возбуждено уголовное дело", – распространила сообщение Генпрокуратура РК.

По предварительным данным прокуратуры, собаки содержались на территории частного реабилитационного центра, где помогают людям с зависимостями. Действия сотрудников центра будут проверены на соблюдение правил содержания животных.

"Ход расследования находится на особом контроле. Виновные будут привлечены к ответственности", – подчеркнули в правоохранительном государственном органе.



Ранее стали известны подробности по другому вопиющему случаю, связанному с жестоким обращением с детьми. В Павлодаре воспитательница детского сада издевалась над воспитанниками, таская малышей за волосы, шлепая и толкая. Стало известно, что женщину отстранили от работы.