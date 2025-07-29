Пропавшего в горах Алматы 20-летнего парня нашли мертвым

29 июля 2025 года на пике Молодёжный было обнаружено тело пропавшего 20-летнего казахстанца. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) заявили, что подъем спасателей и спуск занял около пяти часов, сообщает Zakon.kz.

В поисково-спасательной операции были задействованы:

авиаборт МЧС;

более 50 человек личного состава и волонтеров;

8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);

8 единиц техники;

3 кинологических расчета.

Известно, что пик Молодёжный находится в Заилийском Алатау. Его высота составляет более 4 тысяч метров над уровнем моря.

20-летний Алан ушел в горы утром 27 июля 2025 года. После того, как он перестал выходить на связь, его родственники и знакомые в социальных сетях распространили призывы о помощи в поисках.

В начале июля в горах Алматы разыскивали 18-летнего парня. К сожалению, он тоже погиб. Тело пропавшего нашли с помощью дрона.

В этой связи ДЧС настоятельно просит ознакомиться с памяткой о том, как безопасно отправиться в горы.