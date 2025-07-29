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Происшествия

Пропавшего в горах Алматы 20-летнего парня нашли мертвым

Горы, гора, горная местность, Кок-Жайляу, Иле-Алатауский государственный национальный природный парк, урочище Кок-Жайлау, тучи, тучность, облачность, пасмурная погода, пасмурность, дождливая погода, туризм, фото - Новости Zakon.kz от 29.07.2025 16:32 Фото: Zakon.kz
29 июля 2025 года на пике Молодёжный было обнаружено тело пропавшего 20-летнего казахстанца. В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) заявили, что подъем спасателей и спуск занял около пяти часов, сообщает Zakon.kz.

В поисково-спасательной операции были задействованы:

  • авиаборт МЧС;
  • более 50 человек личного состава и волонтеров;
  • 8 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА);
  • 8 единиц техники;
  • 3 кинологических расчета.

Известно, что пик Молодёжный находится в Заилийском Алатау. Его высота составляет более 4 тысяч метров над уровнем моря.

20-летний Алан ушел в горы утром 27 июля 2025 года. После того, как он перестал выходить на связь, его родственники и знакомые в социальных сетях распространили призывы о помощи в поисках.

В начале июля в горах Алматы разыскивали 18-летнего парня. К сожалению, он тоже погиб. Тело пропавшего нашли с помощью дрона.

В этой связи ДЧС настоятельно просит ознакомиться с памяткой о том, как безопасно отправиться в горы.

  1. Ходите в горы только в компании. Поход в одиночку – серьезный риск. Всегда отправляйтесь с кем-то.
  2. Изучите маршрут. Перед выходом соберите максимум информации: уровень сложности, протяженность, погодные условия, необходимое снаряжение.
  3. Подберите подходящую одежду. Обувь – только треккинговая. В рюкзаке обязательно: куртка и брюки (по погоде), дождевик, теплая кофта или флиска, одежда ярких цветов (ни в коем случае не камуфляж или темные оттенки).
  4. Что должно быть в рюкзаке! Запасной комплект теплой одежды, пауэрбанк, налобный фонарик + запасные батарейки, свисток, термос с чаем, перекус, индивидуальная аптечка, газовая горелка + газ, алюминиевая кружка (500 мл). Если планируется ночевка, то: спальник, каремат, сменное белье.
  5. Сообщите близким. Перед походом обязательно: сообщите маршрут и точки ночевки, дайте ориентировочное время возвращения, договоритесь о периодических звонках или сообщениях.
  6. Перед выходом в горы обязательно сфотографируйтесь всей группой – это поможет спасателям в поисках. Запомните, во что одеты: одежда, обувь, цвет рюкзака и головного убора.
  7. Если вы потерялись, не поддавайтесь панике, сохраняйте спокойствие. Позвоните по номеру 112 или 8 (727) 372 15 60, передайте свое местоположение. После отправки координат не покидайте это место – спасатели начнут поиски именно оттуда.
  8. Если нет связи, двигайтесь, чтобы не замерзнуть. Подавайте сигналы: свисток, фонарик, отражатели.
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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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