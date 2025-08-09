В Таразе подсчитывают убытки после внезапного потопа на улицах города

Таразские чиновники выясняют подробности и подсчитывают ущерб после подтопления городских дворов, сообщает Zakon.kz.

Накануне неизвестные открыли шлюзы у городского озера, и вода хлынула по всем направлениям, передает "КТК". В какой-то момент вода уже поднялась выше 10 сантиметров. Подтопленными оказались территории около 30 частных домов, детского сада, нескольких магазинов и форелевое хозяйство, откуда по арыкам уплыла часть пресноводных.

Позже стало известно, коллапс случился из-за открытия шлюза у скандального городского озера Зербулак.

"Поток был оперативно остановлен путем закрытия шлюзов. По решению акима города Тараза создана специальная комиссия. Ведется обследование пострадавших участков, по итогам которого будут приняты конкретные меры", – прокомментировал журналистам заместитель акима города Тараза Нурсултан Исабеков.

Сам арендатор озера заявил, вода из водоема пошла неожиданно. Впрочем, делом занялась полиция, которая должна установить виновника.

