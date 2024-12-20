ДТП в Алматы: владелец бизнеса подсчитывает убытки
Водитель Lexus LX 470 двигался по ул. Рыскулова и не доезжая до ул. Лисаковская. Пока, по невыясненным обстоятельствам, он не справился с управлением. Перелетев через тротуар, сбив мачту дорожного освещения и низкорослые хвойные деревья автомобиль буквально влетел на парковку, где врезался в припаркованный автомобиль Honda CR-V.
Фото: Zakon.kz
От силы удара Honda CR-V отбросило в здание небольшого магазина строительных материалов.
Фото: Zakon.kz
После чего неуправляемый Lexus уже врезался в рядом сложенные паллеты со строительным блоком. Снеся несколько паллет автомобиль опрокинулся на бок.
Фото: Zakon.kz
Прибывшая на место бригада скорой госпитализировала водителя Lexus LX 470.
Фото: Zakon.kz
Туда же приехали, по всей видимости, владельцы бизнеса. Помимо всего они с ужасом обнаружили проломленную стену в здании.
Фото: Zakon.kz
Стена оказалась вогнутой внутрь здания так, что разлетелись строительные материалы и инвентарь.
Фото: Zakon.kz
Фото: Zakon.kz
Предприниматель подсчитывает нанесенный ему ущерб от ночного визитера.
В ночь на 17 декабря на трассе Алматы – Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.