ДТП в Алматы: владелец бизнеса подсчитывает убытки

Ночью 20 декабря в результате ДТП водитель автомобиля Lexus LX 470 нанес серьезный материальный ущерб одному из предпринимателей города Алматы, сообщает Zakon.kz.

Водитель Lexus LX 470 двигался по ул. Рыскулова и не доезжая до ул. Лисаковская. Пока, по невыясненным обстоятельствам, он не справился с управлением. Перелетев через тротуар, сбив мачту дорожного освещения и низкорослые хвойные деревья автомобиль буквально влетел на парковку, где врезался в припаркованный автомобиль Honda CR-V.

Фото: Zakon.kz

От силы удара Honda CR-V отбросило в здание небольшого магазина строительных материалов.

Фото: Zakon.kz

После чего неуправляемый Lexus уже врезался в рядом сложенные паллеты со строительным блоком. Снеся несколько паллет автомобиль опрокинулся на бок.

Фото: Zakon.kz

Прибывшая на место бригада скорой госпитализировала водителя Lexus LX 470.

Фото: Zakon.kz

Туда же приехали, по всей видимости, владельцы бизнеса. Помимо всего они с ужасом обнаружили проломленную стену в здании.

Фото: Zakon.kz

Стена оказалась вогнутой внутрь здания так, что разлетелись строительные материалы и инвентарь.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Предприниматель подсчитывает нанесенный ему ущерб от ночного визитера.

В ночь на 17 декабря на трассе Алматы – Бишкек произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.