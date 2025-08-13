Жителю Тараза пришлось вернуть 5 млн тенге пенсионерке, которую обманули мошенники

Таразский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании необоснованного обогащения. Суд обязал вернуть жертве мошенников 5 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как отмечается в информации, в декабре 2024 года жительница Тараза пенсионного возраста стала жертвой мошенников. Женщину ввели в заблуждение, в результате обмана она перевела 5 миллионов тенге на счет некого гражданина "Б.", которого лично не знала. По факту мошенничества было возбуждено уголовное дело, а гражданка Л. признана потерпевшей.

На суде ответчик утверждал, что также стал жертвой обмана.

"По просьбе знакомого мужчина открыл счета в трех банках и передал доступ третьему лицу, получив за это 75 тыс. тенге. По его словам, деньги истца он не видел и не использовал", – отмечается в информации.

Как рассказали в Таразском городском суде, факт поступления средств на счет ответчика был установлен, а доказательств законных оснований для их получения мужчина не представил.

"Аргументы о том, что он не распоряжался деньгами, признаны несостоятельными – владелец счета обязан контролировать его использование", – добавили в суде.

В результате решением суда иск удовлетворен. С гражданина "Б." взысканы 5 млн тенге, госпошлина и расходы по оплате услуг представителя в размере 500 тыс. тенге.

Решение вступило в законную силу.

В суде также напомнили, что нельзя передавать свои банковские счета посторонним. Кроме того, ни при каких обстоятельствах не следует переводить деньги на счета незнакомых людей. Чаще всего такие действия приводят к финансовым потерям.

Ранее стало известно, что в Таразе наказание по делу о мошенничестве в крупном размере смягчили до условного благодаря амнистии.