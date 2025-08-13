#АЭС в Казахстане
Происшествия

Жительницу Алматы убила рухнувшая с дерева ветка

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, машины скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 13:05 Фото: akorda.kz
Сегодня, 13 августа 2025 года, из-за упавшей ветки погибла женщина. Трагедия произошла в Алмалинском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.

По данным из социальных сетей известно, что женщина скончалась на месте происшествия.

В пресс-службе Департаменте полиции (ДП) города на запрос корреспондента Zakon.kz уточнили, что обстоятельства устанавливаются.

"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

19 июня почти аналогичная трагедия произошла в городе Аксу Павлодарской области. Там из-за разбушевавшегося урагана пассажирку такси насмерть проткнуло веткой.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Близ Алтын Орды в Алматы сгорел Mercedes
Происшествия
14:08, Сегодня
Близ Алтын Орды в Алматы сгорел Mercedes
Тела матери и дочери найдены в одной из квартир Жезказгана
Происшествия
13:49, Сегодня
Тела матери и дочери найдены в одной из квартир Жезказгана
Ущерб в 38,5 млн тенге: полиция Казахстана ликвидировала звено международной сети интернет-мошенников
Происшествия
12:14, Сегодня
Ущерб в 38,5 млн тенге: полиция Казахстана ликвидировала звено международной сети интернет-мошенников
