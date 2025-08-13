Жительницу Алматы убила рухнувшая с дерева ветка
Сегодня, 13 августа 2025 года, из-за упавшей ветки погибла женщина. Трагедия произошла в Алмалинском районе Алматы, сообщает Zakon.kz.
По данным из социальных сетей известно, что женщина скончалась на месте происшествия.
В пресс-службе Департаменте полиции (ДП) города на запрос корреспондента Zakon.kz уточнили, что обстоятельства устанавливаются.
"По данному факту Управлением полиции Алмалинского района возбуждено уголовное дело".Пресс-служба Департамента полиции Алматы
19 июня почти аналогичная трагедия произошла в городе Аксу Павлодарской области. Там из-за разбушевавшегося урагана пассажирку такси насмерть проткнуло веткой.
