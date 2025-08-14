#АЭС в Казахстане
Происшествия

"Предпосылок для обрезки не было": комментарий акимата Алматы на трагедию с погибшей женщиной

Санитарная обрезка больных деревьев, обрезка сухостойных деревьев, обрезка сухих веток, сухие ветки, сухие деревья, вырубка деревьев, вырубка сухих деревьев, вырубка больных деревьев, аварийные деревья, обрезка деревьев, фото - Новости Zakon.kz от 14.08.2025 09:51 Фото: Zakon.kz
13 августа 2025 года в Алматы обломившаяся ветка упала на пешехода. От полученных травм женщина скончалась на месте происшествия, сообщает Zakon.kz.

Трагедия произошла на улице Карасай Батыра, угол улицы Шарипова.

Известно, что прибывшие специалисты установили, что дерево, с которого упала ветка, находится в зеленом и удовлетворительном состоянии.

"Определить, подлежит ли дерево санитарной обрезке, а также прогнозировать вероятность падения веток или всего дерева, исходя только из внешнего осмотра, не представляется возможным, поскольку оно зеленое и не имеет признаков высыхания".Пресс-служба акимата Алматы

В ведомстве также подчеркнули, что в 2024 году по заявке жителей на данном участке была произведена санитарная обрезка одного дерева породы дуб. Кроме того, в 2025 году по обращению жителей была произведена санитарная вырубка двух аварийных деревьев породы тополь на пересечении улиц Шарипова и Богенбай Батыра.

"Однако по данному дереву обращения в текущем году отсутствовали и предпосылок для проведения обрезки не имелось, так как дерево зеленое и находилось в удовлетворительном состоянии, без признаков усыхания или аварийности".Пресс-служба акимата Алматы

Тем временем в пресс-службе Департамента полиции (ДП) города заявили, что возбуждено уголовное дело.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
