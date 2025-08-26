#АЭС в Казахстане
Происшествия

Прохожий и полиция уберегли пенсионера от мошенников в Астане

в Астане полицейские спасли пенсионера от телефонных мошенников, фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2025 21:45 Фото: polisia.kz
В Астане прохожий заметил, что пенсионер намерен перевести деньги неизвестным лицам по телефону. Заподозрив неладное, он незамедлительно сообщил об этом в полицию, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыл сотрудник полиции Улыкбек Жумагулов. Полицейский лично переговорил с мошенниками по телефону и предотвратил их действия.


"Для выяснения всех обстоятельств пожилой мужчина был доставлен в отдел полиции. В свою очередь стражи порядка выразили благодарность неравнодушному жителю за проявленную внимательность и активную гражданскую позицию", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Полицейские напоминают: при получении подозрительных звонков необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию. Своевременные действия и бдительность остаются главной защитой от мошенников.

Ранее сообщалось, что бизнес-тренер обманула доверчивых жителей Астаны. Теперь ее ждет пять лет лишения свободы.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
29-летнего пациента экстренно доставили в больницу Кызылорды на вертолете
Происшествия
21:22, Сегодня
29-летнего пациента экстренно доставили в больницу Кызылорды на вертолете
Трагедия произошла на ТЭЦ в Степногорске
Происшествия
20:57, Сегодня
Трагедия произошла на ТЭЦ в Степногорске
Мужчину вытащили из огня в Семее
Происшествия
18:56, Сегодня
Мужчину вытащили из огня в Семее
