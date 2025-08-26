Прохожий и полиция уберегли пенсионера от мошенников в Астане

В Астане прохожий заметил, что пенсионер намерен перевести деньги неизвестным лицам по телефону. Заподозрив неладное, он незамедлительно сообщил об этом в полицию, сообщает Zakon.kz.

На место происшествия оперативно прибыл сотрудник полиции Улыкбек Жумагулов. Полицейский лично переговорил с мошенниками по телефону и предотвратил их действия.





"Для выяснения всех обстоятельств пожилой мужчина был доставлен в отдел полиции. В свою очередь стражи порядка выразили благодарность неравнодушному жителю за проявленную внимательность и активную гражданскую позицию", – рассказали в пресс-службе МВД РК.

Полицейские напоминают: при получении подозрительных звонков необходимо немедленно прервать разговор и обратиться в полицию. Своевременные действия и бдительность остаются главной защитой от мошенников.

