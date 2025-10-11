#АЭС в Казахстане
Мир

Неизвестный открыл стрельбу по прохожим на рынке в одном из городов Германии

неизвестный открыл стрельбу на рынке в Германии, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2025 21:42 Фото: pixabay
11 октября в немецком городе Гисен на центральной площади неизвестный стал палить по прохожим. В результате пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Mittelhessen, преступник стрелял в людей в спортивной букмекерской конторе недалеко от рынка. После этого злоумышленник скрылся.

"Несколько человек получили ранения в Гисене после того, как кто-то выстрелил на рынке", – говорится в сообщении.

Ведется расследование. Подозреваемого ищут.

Ранее сообщалось, что стрельба произошла в Церкви Иисуса Христа Святых последних дней в Гранд-Бланке.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
