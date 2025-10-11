Неизвестный открыл стрельбу по прохожим на рынке в одном из городов Германии

11 октября в немецком городе Гисен на центральной площади неизвестный стал палить по прохожим. В результате пострадали несколько человек, сообщает Zakon.kz.

По данным портала Mittelhessen, преступник стрелял в людей в спортивной букмекерской конторе недалеко от рынка. После этого злоумышленник скрылся.

"Несколько человек получили ранения в Гисене после того, как кто-то выстрелил на рынке", – говорится в сообщении.

Ведется расследование. Подозреваемого ищут.

🚨BREAKING: Several people were injured in Giessen, Germany, after a man opened fire near a market; The suspect is on the run. pic.twitter.com/ONdun2NQmm — World Source News (@Worldsource24) October 11, 2025

