В Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП
Утром 28 августа 2025 года в Алмалинском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием общественного автобуса №65 и трех легковых автомобилей. Детали произошедшего Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).
Согласно данным страж порядка, водитель автобуса, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, на перекрестке с улицей Курмангазы столкнулся с автомобилем Volkswagen.
"От удара иномарка по инерции выехала на встречную полосу и врезалась еще в два транспортных средства".Пресс-слубжа ДП Алматы
В итоге, подчеркивают в полиции, в происшествии фигурируют четыре транспортных средства.
Также стало известно, что водитель Volkswagen обратился за медицинской помощью.
Теперь обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.
Очевидцы, приславшие кадры с места событий, подчеркнули, что после ДТП "Розыбакиева парализовало".
24 августа в Астане также произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он вылетел с дороги: пострадали 14 человек.
