Происшествия

В Алматы автобус спровоцировал массовое ДТП

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2025 11:48 Фото: Zakon.kz
Утром 28 августа 2025 года в Алмалинском районе Алматы произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием общественного автобуса №65 и трех легковых автомобилей. Детали произошедшего Zakon.kz озвучили в пресс-службе городского Департамента полиции (ДП).

Согласно данным страж порядка, водитель автобуса, следуя по улице Розыбакиева в северном направлении, на перекрестке с улицей Курмангазы столкнулся с автомобилем Volkswagen.

"От удара иномарка по инерции выехала на встречную полосу и врезалась еще в два транспортных средства".Пресс-слубжа ДП Алматы

Фото: Zakon.kz

В итоге, подчеркивают в полиции, в происшествии фигурируют четыре транспортных средства.

Также стало известно, что водитель Volkswagen обратился за медицинской помощью.

Теперь обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции.

Очевидцы, приславшие кадры с места событий, подчеркнули, что после ДТП "Розыбакиева парализовало".

24 августа в Астане также произошло ДТП с участием пассажирского автобуса. Он вылетел с дороги: пострадали 14 человек.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
