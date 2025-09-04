В горах Туркестанской области найдено тело пропавшего туриста, второй – спасен

В горах Туркестанской области завершена операция по поиску и спасению туристов. Подробностями сегодня, 4 сентября 2025 года, поделились в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 31 августа двое молодых людей 1996 и 1997 г. р. выехали из Шымкента в горы и не вернулись. 1 сентября на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от родственника об их пропаже. После поступления обращения незамедлительно были начаты поисково-спасательные мероприятия.

Фото: Telegram/qr_tjm

"Поисковые работы проводились в районе пика Сайрамсу на высоте около 2200 м над уровнем моря, на территории национального природного парка "Сайрам-Угам", в 8 км от села Қасқасу. Поисково-спасательные работы проводились в условиях труднодоступной и опасной горной местности. В ходе операции в районе перевала "Игры доброй воли" спасатели МЧС установили голосовой контакт с одним из туристов. По его сообщению, второй участник – гражданин Республики Узбекистан 1996 г. р. – сорвался в ущелье и получил смертельные травмы". Пресс-служба МЧС РК

Фото: Telegram/qr_tjm

В ведомстве пояснили, что из-за сложного рельефа и скальной местности вертолет не смог приблизиться к месту происшествия, и спасательная группа продолжила движение пешим порядком.

"По инициативе спасателей с базы в Шымкенте были доставлены пятеро профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана, которые совместно со спасателями продолжили поиски и организацию эвакуации. Альпинисты, используя специальное снаряжение, поднялись по скалам и обнаружили одного выжившего туриста, а также тело погибшего. Пострадавший и тело были транспортированы вниз". Пресс-служба МЧС РК

Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции.

"Всего в спасательной операции были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, подразделения полиции, альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, а также беспилотные летательные аппараты и вертолет "Казавиаспас" МЧС", – добавили в пресс-службе ведомства.

