#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.18
628.93
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+22°
$
540.18
628.93
6.68
Происшествия

В горах Туркестанской области найдено тело пропавшего туриста, второй – спасен

горы Туркестанской области, спасатели, поиски, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2025 12:23 Фото: Telegram/qr_tjm
В горах Туркестанской области завершена операция по поиску и спасению туристов. Подробностями сегодня, 4 сентября 2025 года, поделились в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) РК, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, 31 августа двое молодых людей 1996 и 1997 г. р. выехали из Шымкента в горы и не вернулись. 1 сентября на пульт 112 ДЧС Туркестанской области поступило сообщение от родственника об их пропаже. После поступления обращения незамедлительно были начаты поисково-спасательные мероприятия.

Фото: Telegram/qr_tjm

"Поисковые работы проводились в районе пика Сайрамсу на высоте около 2200 м над уровнем моря, на территории национального природного парка "Сайрам-Угам", в 8 км от села Қасқасу. Поисково-спасательные работы проводились в условиях труднодоступной и опасной горной местности. В ходе операции в районе перевала "Игры доброй воли" спасатели МЧС установили голосовой контакт с одним из туристов. По его сообщению, второй участник – гражданин Республики Узбекистан 1996 г. р. – сорвался в ущелье и получил смертельные травмы".Пресс-служба МЧС РК

Фото: Telegram/qr_tjm

В ведомстве пояснили, что из-за сложного рельефа и скальной местности вертолет не смог приблизиться к месту происшествия, и спасательная группа продолжила движение пешим порядком.

"По инициативе спасателей с базы в Шымкенте были доставлены пятеро профессиональных альпинистов Федерации альпинизма Казахстана, которые совместно со спасателями продолжили поиски и организацию эвакуации. Альпинисты, используя специальное снаряжение, поднялись по скалам и обнаружили одного выжившего туриста, а также тело погибшего. Пострадавший и тело были транспортированы вниз".Пресс-служба МЧС РК

Спасенного эвакуировали на лошади к подножию горы, где его ожидали родственники. Тело погибшего также было спущено и передано сотрудникам полиции.

"Всего в спасательной операции были задействованы 18 человек личного состава и 5 единиц техники МЧС, лесного хозяйства, подразделения полиции, альпинисты Федерации альпинизма Казахстана, а также беспилотные летательные аппараты и вертолет "Казавиаспас" МЧС", – добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее российская альпинистка назвала главные "горы-убийцы" на планете.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день
Происшествия
10:27, Сегодня
Лодка перевернулась на Капшагае: спасатели ищут мужчину пятый день
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
Происшествия
10:19, Сегодня
Автобус сбил электросамокатчиков в Алматы
Переход в неположенном месте закончился трагедией в Алматы
Происшествия
03:00, 04 сентября 2025
Переход в неположенном месте закончился трагедией в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: