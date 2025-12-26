#Казахстан в сравнении
#Гордость Казахстана
Происшествия

Трое парней ушли в горы Алматы и не вернулись: найдено тело одного

Лесной пожар, лесные пожары, пожар в лесу, горящий лес, природный пожар, возгорание в лесу, фото - Новости Zakon.kz от 26.12.2025 15:42 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Спасатели Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) ведут поисково-спасательные работы в горах Алматы, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) рассказали, что в ночь на 26 декабря на пульт 112 поступило сообщение от родственницы о том, что ее брат вместе с двумя друзьями утром 24 декабря ушел в горы и не вернулся. Сотовые телефоны пропавших отключены более 12 часов.

"После поступления сообщения в район предполагаемого поиска незамедлительно были мобилизованы силы и средства МЧС: авиаборт МЧС, подразделения РОСО, Центр медицины катастроф и спасатели Службы спасения МЧС, а также сотрудники полиции и волонтеры. На месте был развернут оперативный штаб. Для проведения поисково-спасательных работ поднят вертолет Казавиаспас, в ходе облета которого спасатели обследуют районы ледника "Туюксу", урочища "Мынжылкы" и пика "Локомотив", – сообщили в ДЧС.

Во время поисковых работ с использованием беспилотного летательного аппарата в районе пика "Локомотив" обнаружено тело. Авиаборт МЧС спустил его с высоты 3700 метров над уровнем моря, после чего передал сотрудникам полиции.

"Назначена судебно-медицинская экспертиза. Окончательная идентификация личности будет проведена по завершении всех необходимых экспертиз. Родственникам оказывается необходимая помощь психологами ДЧС, РОСО и медицинскими работниками МЧС", – указано в сообщении.

Поисковые работы по установлению местонахождения еще двух человек продолжаются.

В поисковых работах участвуют более 50 человек, включая спасателей и волонтеров, семь единиц техники, четыре беспилотника, три кинологических расчета ДЧС Алматы, РОСО, Службу спасения, Центр медицины катастроф МЧС.

20 декабря сообщалось о гибели в горах Алматы 18-летней девушки.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
