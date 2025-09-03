Российская альпинистка назвала главные "горы-убийцы" на планете

Российская альпинистка Людмила Коробешко, третья в истории России женщина, взошедшая на Эверест, назвала главные горы-убийцы на планете, сообщает Zakon.kz.

По данным РИА Новости, среди них: К2 (в горной системе Каракорум), Аннапурна (в Гималаях), Нангапарбат (в Пакистане), Победа (в Кыргызстане).

Фото: 7vershin

Она отметила, что, например, на Эвересте в процентном соотношении в сезон гибнет не так много, как на "горах-убийцах" – в среднем от 3-4 до 15-16 человек.

К настоящему времени сама Людмила совершила более ста восхождений, в том числе тяжелейших: например, подъем продолжительностью около двух месяцев на вершину высочайшей на Земле горы – восьмитысячника Эверест (8848 метров). Этот "путь пешком в космос" Людмила прошла дважды.

Ранее Федерация альпинизма и скалолазания Кыргызстана заявила о смерти Натальи Наговицыной.