Российская альпинистка назвала главные "горы-убийцы" на планете
Фото: pixabay
Российская альпинистка Людмила Коробешко, третья в истории России женщина, взошедшая на Эверест, назвала главные горы-убийцы на планете, сообщает Zakon.kz.
По данным РИА Новости, среди них: К2 (в горной системе Каракорум), Аннапурна (в Гималаях), Нангапарбат (в Пакистане), Победа (в Кыргызстане).
Фото: 7vershin
Она отметила, что, например, на Эвересте в процентном соотношении в сезон гибнет не так много, как на "горах-убийцах" – в среднем от 3-4 до 15-16 человек.
К настоящему времени сама Людмила совершила более ста восхождений, в том числе тяжелейших: например, подъем продолжительностью около двух месяцев на вершину высочайшей на Земле горы – восьмитысячника Эверест (8848 метров). Этот "путь пешком в космос" Людмила прошла дважды.
Ранее Федерация альпинизма и скалолазания Кыргызстана заявила о смерти Натальи Наговицыной.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript