Происшествия

Старшеклассник повесился во дворе дома в Шымкенте

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 06.09.2025 03:30 Фото: Zakon.kz
В Шымкенте ученик девятого класса школы №32 повесился в сарае родительского дома, сообщает Zakon.kz.

Погибший оставил в своем телефоне заметку, передает Almaty.tv.

"Теперь вы не сможете меня избивать", – говорится в телефонной записи с указанием имен четырех одноклассников.

Известно, что один из них состоит на учете в полиции. Родители требуют наказать виновных, а также администрацию школы.

"Мы, к сожалению, узнали о случившемся поздно. Никакой драки перед случившимся не было. Его не избивали", – прокомментировала заместитель директора школы по воспитательной работе Райхан Тулеева.

Предполагаемые причины трагедии – буллинг и вымогательство. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В Алматы также расследуют самоубийство школьницы.

Фото Алия Абди
Алия Абди
