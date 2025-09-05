Старшеклассник повесился во дворе дома в Шымкенте

В Шымкенте ученик девятого класса школы №32 повесился в сарае родительского дома, сообщает Zakon.kz.

Погибший оставил в своем телефоне заметку, передает Almaty.tv.

"Теперь вы не сможете меня избивать", – говорится в телефонной записи с указанием имен четырех одноклассников.

Известно, что один из них состоит на учете в полиции. Родители требуют наказать виновных, а также администрацию школы.

"Мы, к сожалению, узнали о случившемся поздно. Никакой драки перед случившимся не было. Его не избивали", – прокомментировала заместитель директора школы по воспитательной работе Райхан Тулеева.

Предполагаемые причины трагедии – буллинг и вымогательство. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.

В Алматы также расследуют самоубийство школьницы.