Старшеклассник повесился во дворе дома в Шымкенте
Фото: Zakon.kz
В Шымкенте ученик девятого класса школы №32 повесился в сарае родительского дома, сообщает Zakon.kz.
Погибший оставил в своем телефоне заметку, передает Almaty.tv.
"Теперь вы не сможете меня избивать", – говорится в телефонной записи с указанием имен четырех одноклассников.
Известно, что один из них состоит на учете в полиции. Родители требуют наказать виновных, а также администрацию школы.
"Мы, к сожалению, узнали о случившемся поздно. Никакой драки перед случившимся не было. Его не избивали", – прокомментировала заместитель директора школы по воспитательной работе Райхан Тулеева.
Предполагаемые причины трагедии – буллинг и вымогательство. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
В Алматы также расследуют самоубийство школьницы.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript