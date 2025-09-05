#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Алматы расследуют самоубийство школьницы – в соцсетях сообщают о буллинге

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 14:27 Фото: Zakon.kz
На просторах Казнета распространяют информацию о том, что в Алматы 17-летняя девушка покончила с собой. Согласно данным из социальных сетей, трагедия произошла из-за буллинга в частной школе, в которой она и училась, сообщает Zakon.kz.

Также отмечается, что девушка должна была перейти в 10 класс. 1 сентября 2025 года она пришла на линейку в неформальном виде, получив выговор от завуча и директора. Уже на следующий день ее отчислили. А в среду, 3 сентября, школьница покончила с собой.

Корреспондент Zakon.kz обратился за комментарием в пресс-службу Департамента полиции (ДП) города.

Там кратко уточнили, что по данному факту Управлением полиции Медеуского района возбуждено уголовное дело.

"Мотив и обстоятельства устанавливаются".Пресс-служба Департамента полиции Алматы

Немного ранее мы сообщали, что в школах и колледжах страны внедряется антибуллинговая программа "ДосболLIKE". Стоит уточнить, что за буллинг предусмотрена административная ответственность: штраф в размере 10 МРП; за повторное нарушение – 30 МРП.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
