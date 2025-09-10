Канатка сломалась на Шымбулаке: туристов из кабинок спускали с помощью спасателей и веревок

Фото: МЧС РК

10 сентября 2025 года на Шымбулаке произошло ЧП – остановилась канатная дорога с людьми в кабинках, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС). "Сегодня на высоте 3200 м над уровнем моря остановилась канатная дорога "Комби-2" на горном курорте "Шымбулак". Спасатели ДЧС Алматы, РОСО (Республиканский оперативно-спасательный отряд) и сотрудники курорта оперативно эвакуировали 20 человек из кабин с помощью альпинистского снаряжения и около 100 гостей с Талгарского перевала", – сказано в сообщении. Фото: МЧС РК В результате обошлось без пострадавших. Канатная дорога временно не работает – ведутся восстановительные работы. Весной 2025-го горнолыжной курорт "Шымбулак" объявлял о временном закрытии канатных дорог для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона.

