Происшествия

Канатка сломалась на Шымбулаке: туристов из кабинок спускали с помощью спасателей и веревок

канатка на Шымбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 16:43 Фото: МЧС РК
10 сентября 2025 года на Шымбулаке произошло ЧП – остановилась канатная дорога с людьми в кабинках, сообщает Zakon.kz.

Об этом рассказали в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

"Сегодня на высоте 3200 м над уровнем моря остановилась канатная дорога "Комби-2" на горном курорте "Шымбулак". Спасатели ДЧС Алматы, РОСО (Республиканский оперативно-спасательный отряд) и сотрудники курорта оперативно эвакуировали 20 человек из кабин с помощью альпинистского снаряжения и около 100 гостей с Талгарского перевала", – сказано в сообщении.

женщину спустили с канатки на Шымбулаке, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 16:43

Фото: МЧС РК

В результате обошлось без пострадавших.

Канатная дорога временно не работает – ведутся восстановительные работы.

Весной 2025-го горнолыжной курорт "Шымбулак" объявлял о временном закрытии канатных дорог для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
