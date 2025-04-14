На Шымбулаке временно закроют канатную дорогу

В связи с завершением зимнего сезона горнолыжной курорт Шымбулак временно закрывает канатные дороги для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона, сообщает Zakon.kz.

В администрации подчеркивают, что скоро начнется лето – сезон походов, хайкинга, красивых закатов и горной прохлады, и к этому времени нужно серьезно подготовиться. Поэтому:

"С 12 по 31 мая 2025 года все канатные дороги будут закрыты на плановые технические работы".

19 марта 2025 года вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев заявил, что на сегодняшний день Шымбулак со своими 16 км горнолыжных трасс абсолютно переполнен, что отражается на качестве сервиса и безопасности.