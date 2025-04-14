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Общество

На Шымбулаке временно закроют канатную дорогу

Медео, Медеу, канатная дорога на Чимбулак, Шымбулак, высокогорное урочище, горы, снег, холод, высокогорный спортивный комплекс, горный курорт, фото - Новости Zakon.kz от 14.04.2025 15:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В связи с завершением зимнего сезона горнолыжной курорт Шымбулак временно закрывает канатные дороги для проведения профилактических работ и подготовки к открытию летнего сезона, сообщает Zakon.kz.

В администрации подчеркивают, что скоро начнется лето – сезон походов, хайкинга, красивых закатов и горной прохлады, и к этому времени нужно серьезно подготовиться. Поэтому:

"С 12 по 31 мая 2025 года все канатные дороги будут закрыты на плановые технические работы".

19 марта 2025 года вице-министр туризма и спорта Ержан Еркинбаев заявил, что на сегодняшний день Шымбулак со своими 16 км горнолыжных трасс абсолютно переполнен, что отражается на качестве сервиса и безопасности.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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