Мир

Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатки

Эльбрус, лагерь, туман, вершины, фото - Новости Zakon.kz от 15.09.2025 04:30 Фото: pexels
На Эльбрусе 25 альпинистов оказались в трудной ситуации после аварии на канатной дороге. Кабинки остановились и были опечатаны, внутри остались личные вещи группы, среди которых одежда, документы, снаряжение и продукты, сообщает Zakon.kz.

По данным Lenta.ru, альпинисты впервые поднимались на гору. Среди них – туристы из Башкортостана, Татарстана и три гражданина Беларуси. На высоте 3780 метров группа должна была пройти акклиматизацию. Однако после поломки канатной дороги гиды запретили самостоятельный спуск.

Людям пришлось ночевать в вагончиках без теплых вещей при температуре около минус 5 градусов. Еды оставалось мало. Утром пострадавших спустили на более безопасную отметку с помощью грузовиков.

Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, но их имущество до сих пор находится на высоте. Когда альпинистам вернут документы и оборудование, неизвестно.

Авария произошла 12 сентября. Три человека не выжили. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.

Аксинья Титова
Читайте также
Египет собирается создать арабский аналог НАТО
Мир
02:59, 15 сентября 2025
Египет собирается создать арабский аналог НАТО
Власти Франции собираются изменить облик Парижа
Мир
02:30, 15 сентября 2025
Власти Франции собираются изменить облик Парижа
"Я решил написать эссе": президент Бразилии обратился к Дональду Трампу
Мир
01:51, 15 сентября 2025
"Я решил написать эссе": президент Бразилии обратился к Дональду Трампу
