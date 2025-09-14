Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатки
По данным Lenta.ru, альпинисты впервые поднимались на гору. Среди них – туристы из Башкортостана, Татарстана и три гражданина Беларуси. На высоте 3780 метров группа должна была пройти акклиматизацию. Однако после поломки канатной дороги гиды запретили самостоятельный спуск.
Людям пришлось ночевать в вагончиках без теплых вещей при температуре около минус 5 градусов. Еды оставалось мало. Утром пострадавших спустили на более безопасную отметку с помощью грузовиков.
Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, но их имущество до сих пор находится на высоте. Когда альпинистам вернут документы и оборудование, неизвестно.
Авария произошла 12 сентября. Три человека не выжили. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.