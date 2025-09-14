Альпинисты застряли на Эльбрусе без вещей после обрыва канатки

На Эльбрусе 25 альпинистов оказались в трудной ситуации после аварии на канатной дороге. Кабинки остановились и были опечатаны, внутри остались личные вещи группы, среди которых одежда, документы, снаряжение и продукты, сообщает Zakon.kz.

По данным Lenta.ru, альпинисты впервые поднимались на гору. Среди них – туристы из Башкортостана, Татарстана и три гражданина Беларуси. На высоте 3780 метров группа должна была пройти акклиматизацию. Однако после поломки канатной дороги гиды запретили самостоятельный спуск.

Людям пришлось ночевать в вагончиках без теплых вещей при температуре около минус 5 градусов. Еды оставалось мало. Утром пострадавших спустили на более безопасную отметку с помощью грузовиков.

Сейчас все чувствуют себя удовлетворительно, но их имущество до сих пор находится на высоте. Когда альпинистам вернут документы и оборудование, неизвестно.

<br>

Авария произошла 12 сентября. Три человека не выжили. После произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг.