СМС с номера 1414 и оформление "зеркального" кредита стоили казахстанцу 2 млн тенге

Мошенничество, мошенники, мошеннические схемы, финансовая афера, хакеры, взлом данных, кибератака, хакерская атака, фото - Новости Zakon.kz от 25.09.2025 13:02 Фото: Zakon.kz
В Актобе мужчина стал жертвой телефонного мошенничества и лишился более 2 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Об этом 25 сентября 2025 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции (ДП) Актюбинской области.

"Сначала мужчине позвонили неизвестные, которые представились сотрудниками компании "Энергосистема". Под предлогом плановой замены счетчика звонившие убедительно попросили продиктовать код, пришедший в СМС с номера 1414. Доверчивый гражданин выполнил просьбу, не подозревая, что стал жертвой мошенников. Спустя некоторое время ему вновь позвонили – уже якобы от имени сотрудника банка. Лжебанкир сообщил, что на имя мужчины мошенники пытаются оформить кредит, и чтобы предотвратить финансовое преступление, необходимо оформить "зеркальный" кредит и перевести средства на "безопасный счет". Следуя указаниям злоумышленников, мужчина оформил онлайн-заем и перевел деньги на продиктованные ему реквизиты", – описали схему в полиции.

Позже, осознав, что стал жертвой аферистов, пострадавший обратился в полицию. Ущерб составил более 2 миллионов тенге.

Полиция напоминает:

  • Никогда не сообщайте посторонним лицам коды из СМС, особенно с номеров 1414 и банков.
  • Ни один сотрудник банка, госоргана или коммунальной службы не имеет права просить у вас такие данные по телефону.
  • Банки и правоохранительные органы не просят оформлять кредиты или переводить деньги на "безопасные счета".
  • В случае подозрительного звонка немедленно завершите разговор и свяжитесь с официальной службой поддержки через номер, указанный на официальном сайте вашей организации или банка.
"Если вы или ваши близкие стали жертвой мошенничества – немедленно обратитесь в ближайшее отделение полиции или по телефону 102. Будьте бдительны! Расскажите об этих схемах пожилым родственникам и друзьям – вместе мы сможем противостоять мошенникам", – обратились в полиции.

А житель Актюбинской области хотел быстро нажиться на 2 млн тенге, но тоже стал жертвой мошенников.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
