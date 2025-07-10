Мошенники выманили у семьи из Кокшетау более 18 млн тенге

В Кокшетау супружеская пара стала жертвой мошенников, лишившись более 18 миллионов тенге, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили 10 июля в полиции, инцидент произошел в период с 3 по 4 июля. На телефон женщины позвонил неизвестный, представившись сотрудником АО "Казпочта", и сообщил о якобы заказном письме от Налогового комитета. Вскоре последовали звонки от "сотрудников" ЦОНа, Cyberpol и Министерства юстиции. Мошенники убедили супругов, что на их имена оформлены кредиты, взятые мошенническим путем, и теперь им самим срочно нужно оформить новые кредиты и перевести средства на "безопасные счета".

Под давлением и в состоянии стресса пара оформила кредиты в трех банках и перевела 18 миллионов 252 тысячи 659 тенге на счета подставных лиц. Впоследствии выяснилось, что получатели средств находятся в разных регионах страны – Талдыкоргане, Караганде, Астане и Кокшетау.

В настоящее время по факту мошенничества проводится досудебное расследование. Устанавливаются организаторы схемы.

Полиция напоминает: ни один государственный орган или банк не требует по телефону оформлять кредиты или переводить деньги. Подобные звонки – это уловка мошенников, которые используют психологическое давление и создают видимость срочности. В случае сомнительных звонков важно прекратить разговор и самостоятельно связаться с официальными учреждениями.

Ранее о новых схемах мошенников предупредили казахстанцев.

