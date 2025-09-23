Полная людей легковушка сгорела на трассе Павлодар – Кызылорда

В Павлодарской области 23 сентября 2025 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

В полиции региона, ссылаясь на предварительную информацию, рассказали, что в 5 км от села Байет водитель Toyota Lucida, не обеспечив безопасность дорожного движения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с грузовиком Sitrak.

После столкновения легковушка загорелась, ее водитель и четверо пассажиров погибли.

По факту ДТП заведено уголовное дело.

19 сентября в Павлодаре столкнулись автобус и Lada, в результате пострадали семь человек, в том числе четверо детей.