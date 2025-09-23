#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+14°
$
542.67
638.89
6.51
Происшествия

Полная людей легковушка сгорела на трассе Павлодар – Кызылорда

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, фото - Новости Zakon.kz от 23.09.2025 16:56 Фото: Zakon.kz
В Павлодарской области 23 сентября 2025 года произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП), сообщает Zakon.kz.

В полиции региона, ссылаясь на предварительную информацию, рассказали, что в 5 км от села Байет водитель Toyota Lucida, не обеспечив безопасность дорожного движения, не соблюдая дистанцию, совершил столкновение с грузовиком Sitrak.

После столкновения легковушка загорелась, ее водитель и четверо пассажиров погибли.

По факту ДТП заведено уголовное дело.

19 сентября в Павлодаре столкнулись автобус и Lada, в результате пострадали семь человек, в том числе четверо детей.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу
16:56, Сегодня
"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу
"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу
16:56, Сегодня
"Ошиблись на 100 тысяч": концерт Алексея Чумакова в Павлодаре собрал рекордную толпу
61-летняя Маша Распутина вышла замуж
15:39, Сегодня
61-летняя Маша Распутина вышла замуж
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: