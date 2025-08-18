Два юных мотоциклиста погибли в страшном ДТП под Алматы

На трассе в Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два молодых парня, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла около 23:00 16 августа на трассе между городом Алатау и селом Нура. Столкнулись автомобиль LADA Largus, водитель которого ехал в сторону села Нура, и мотоцикл Sonlink, двигавшийся в сторону Алатау.

Обстоятельства ДТП еще неизвестны, их выясняют дознаватели Алматинской области.

Произошло лобовое столкновение. Удар был такой силы, что мотоциклом разбило всю переднюю часть автомобиля. А мотоциклисты влетели в лобовое стекло Largus.

На мотоцикле сидели двое молодых парней. Одному 18 лет, другому – 16.

После столкновения LADA Largus остановился на обочине встречной полосы движения. А мотоцикл отлетел больше чем на 10 метров в сторону и упал в овраг.

В результате ДТП один мотоциклист погиб на месте. Второго и водителя легковушки экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что второй мотоциклист тоже скончался.

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что по факту ДТП, произошедшего на 3-м километре автодороги Алатау – Нура, начато досудебное расследование.

"В результате аварии на месте происшествия погиб несовершеннолетний пассажир мопеда. Водители обоих транспортных средств с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, где скончался и водитель мопеда. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение", – прокомментировали в полиции.

В Астане ночью автомобиль сбил двух дорожных рабочих, один из них погиб на месте.