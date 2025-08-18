#АЭС в Казахстане
акция "Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.87
632.01
6.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
акция "Таза Қазақстан"
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+24°
$
540.87
632.01
6.76
Происшествия

Два юных мотоциклиста погибли в страшном ДТП под Алматы

разбитый в ДТП в Алматинской области мотоцикл, фото - Новости Zakon.kz от 18.08.2025 15:47 Фото: Zakon.kz
На трассе в Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два молодых парня, сообщает Zakon.kz.

Авария произошла около 23:00 16 августа на трассе между городом Алатау и селом Нура. Столкнулись автомобиль LADA Largus, водитель которого ехал в сторону села Нура, и мотоцикл Sonlink, двигавшийся в сторону Алатау.

Обстоятельства ДТП еще неизвестны, их выясняют дознаватели Алматинской области.

Произошло лобовое столкновение. Удар был такой силы, что мотоциклом разбило всю переднюю часть автомобиля. А мотоциклисты влетели в лобовое стекло Largus.

Фото: Zakon.kz

На мотоцикле сидели двое молодых парней. Одному 18 лет, другому – 16.

После столкновения LADA Largus остановился на обочине встречной полосы движения. А мотоцикл отлетел больше чем на 10 метров в сторону и упал в овраг.

Фото: Zakon.kz

В результате ДТП один мотоциклист погиб на месте. Второго и водителя легковушки экстренно госпитализировали. Позже стало известно, что второй мотоциклист тоже скончался.

Фото: Zakon.kz

В пресс-службе Департамента полиции Алматинской области сообщили, что по факту ДТП, произошедшего на 3-м километре автодороги Алатау – Нура, начато досудебное расследование.

Фото: Zakon.kz

"В результате аварии на месте происшествия погиб несовершеннолетний пассажир мопеда. Водители обоих транспортных средств с различными травмами были доставлены в медицинское учреждение, где скончался и водитель мопеда. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и устанавливаются все обстоятельства произошедшего. По итогам расследования будет принято законное процессуальное решение", – прокомментировали в полиции.

Фото: Zakon.kz

В Астане ночью автомобиль сбил двух дорожных рабочих, один из них погиб на месте.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
382 млн тенге золотом и разрушенная река: в Казахстане раскрыли незаконную добычу драгметаллов
Происшествия
12:46, Сегодня
382 млн тенге золотом и разрушенная река: в Казахстане раскрыли незаконную добычу драгметаллов
В Астане ночью сбили двух дорожных рабочих, один погиб
Происшествия
09:29, Сегодня
В Астане ночью сбили двух дорожных рабочих, один погиб
В Астане произошла трагедия: дочь подозревается в убийстве матери
Происшествия
23:02, 17 августа 2025
В Астане произошла трагедия: дочь подозревается в убийстве матери
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: