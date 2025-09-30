#АЭС в Казахстане
Происшествия

В Актау произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля

Дорожно-транспортное происшествие, ДТП, авария с мопедистом, ДТП с мопедом, ДТП с мопедистом, авария с мопедом, авария с мотоциклистом, ДТП с мотоциклом, столкновение с мотоциклом, авария с мотоциклом, ДТП с мотоциклистом, фото - Новости Zakon.kz от 30.09.2025 21:01 Фото: Zakon.kz
В Актау водитель мопеда столкнулся с легковым автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada, авария, в которой мопедист сзади врезался в Toyota Camry, произошла на автодороге между 8-м и 6-м микрорайонами два дня назад.

По словам свидетелей ДТП, водитель легковушки решил свернуть налево, а водитель двухколесного транспорта не успел среагировать и уйти от столкновения.

Последствия дорожного происшествия запечатлели на видео:

Как рассказали очевидцы, на том участке автодороги поворот запрещен правилами, и водители об этом знают. Но пока дорожная разметка не нанесена, многие делают вид, что не в курсе, где проходит сплошная полоса.

Свидетели аварии утверждают, что водителю мопеда потребовалась помощь медиков, но после ее оказания мужчина был отпущен домой. 

"Водителя Toyota Camry привлекли к ответственности по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", – рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области.

Трагедия с участием мопеда случилась утром 5 сентября 2025 года в Алматы. К сожалению, столкновение  бетономешалки Howo и мопеда Honda Dio было смертельным.

Оксана Житникова
Оксана Житникова
