В Актау произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля

В Актау водитель мопеда столкнулся с легковым автомобилем. Дорожно-транспортное происшествие произошло в областном центре, сообщает Zakon.kz.

Как пишет издание Lada, авария, в которой мопедист сзади врезался в Toyota Camry, произошла на автодороге между 8-м и 6-м микрорайонами два дня назад.

По словам свидетелей ДТП, водитель легковушки решил свернуть налево, а водитель двухколесного транспорта не успел среагировать и уйти от столкновения.

Последствия дорожного происшествия запечатлели на видео:

Как рассказали очевидцы, на том участке автодороги поворот запрещен правилами, и водители об этом знают. Но пока дорожная разметка не нанесена, многие делают вид, что не в курсе, где проходит сплошная полоса.

Свидетели аварии утверждают, что водителю мопеда потребовалась помощь медиков, но после ее оказания мужчина был отпущен домой.

"Водителя Toyota Camry привлекли к ответственности по статье 610 КоАП РК "Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества", – рассказали в Департаменте полиции Мангистауской области.

