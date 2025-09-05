В Алматы 54-летняя мопедистка погибла в страшном ДТП с бетономешалкой
Фото: Zakon.kz
Утром 5 сентября 2025 года в Алматы произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием бетономешалки Howo и мопеда Honda Dio, сообщает Zakon.kz.
Авария случилась на Капшагайской автодороге на въезде в Алматы. Оба водителя ехали попутно в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
Обстоятельства столкновения двухколесного транспорта с груженым "миксером" пока неизвестны.
Фото: Zakon.kz
Как узнал корреспондент редакции со слов очевидцев, водитель Howo не почувствовал столкновения и продолжил ехать. Он остановился примерно через километр от места ДТП.
В результате столкновения водитель мопеда, 54-летняя женщина, скончалась на месте. Ее шлем во время столкновения разлетелся в щепки.
Фото: Zakon.kz
Полиция на месте аварии выясняет обстоятельства ДТП.
В ночь на 4 сентября в Алматы погиб мужчина, переходивший дорогу в неположенном месте.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript