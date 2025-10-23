#АЭС в Казахстане
События

Правительство выступило с заявлением по жуткому ДТП в Актюбинской области

Аппарат Правительства РК, Правительство РК, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 14:42 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Создана правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 октября 2025 года, заявили в пресс-службе правительства РК:

"В соответствии с поручением премьер-министра Олжаса Бектенова создана правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области. Премьер-министр поручил комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим".

Уточняется, что в состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, транспорта, руководство акимата Актюбинской области.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 14:42
Гололед и туман: полиция предупредила водителей Казахстана

Страшная авария, которая унесла жизни 12 человек, произошла на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области 23 октября 2025 года. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель.

Позднее Министерство внутренних дел Казахстана направило специальную группу для расследования жуткого ДТП в Актюбинской области.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
