Правительство выступило с заявлением по жуткому ДТП в Актюбинской области

Создана правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 23 октября 2025 года, заявили в пресс-службе правительства РК:

"В соответствии с поручением премьер-министра Олжаса Бектенова создана правительственная комиссия по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего на окраине села Богетсай Айтекебийского района Актюбинской области. Премьер-министр поручил комиссии незамедлительно приступить к работе, обеспечить всестороннее расследование причин ДТП, принять меры по оказанию первоочередной помощи семьям погибших и пострадавшим".

Уточняется, что в состав комиссии под председательством заместителя премьер-министра Каната Бозумбаева включено руководство министерств внутренних дел, труда и социальной защиты населения, здравоохранения, транспорта, руководство акимата Актюбинской области.

Страшная авария, которая унесла жизни 12 человек, произошла на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области 23 октября 2025 года. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель.

Позднее Министерство внутренних дел Казахстана направило специальную группу для расследования жуткого ДТП в Актюбинской области.