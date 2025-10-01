#АЭС в Казахстане
Происшествия

У 24-летнего алматинца изъяли почти полкилограмма наркотиков

У 24-летнего алматинца изъяли почти полкилограмма наркотиков, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2025 23:46 Фото: Zakon.kz
Сотрудники Департамента полиции на транспорте пресекли канал сбыта синтетических наркотиков в особо крупном размере в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сотрудниками управления по противодействию наркопреступности Lепартамента полиции на транспорте в ходе проведения ОПМ "Қарасора – 2025" в районе дачного сообщества "Алатау" задержан 24-летний водитель.

"В салоне его автомобиля обнаружено и изъято психотропное вещество в особо крупном размере общим весом 476 гр. В отношении подозреваемого санкционирована мера пресечение в виде содержания под стражей", – рассказали полицейские.

В настоящее время проводится досудебное расследование. 

Ранее в Алматинской области в ходе проведения оперативно-профилактического мероприятия "Қарасора-2025" полицейские совместно с сотрудниками КНБ пресекли незаконный оборот наркотических средств.

Сахибам Садырова
