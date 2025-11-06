"Гостья" из Алматинской области задержана в Шымкенте
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Шымкента пресекли канал поставки наркотиков, сообщает Zakon.kz.
Подробностями 6 ноября 2025 года поделились в пресс-службе городского ДП:
"В результате оперативных мероприятий 15 октября ликвидирован канал поставки наркотических средств в Шымкент из других регионов страны. Задержана подозреваемая – жительница Алматинской области. В ходе проверок, проведенных в Алматинской области и в Алматы, в арендованном доме и в тайниках обнаружено и изъято около 200 гр. синтетических наркотиков. Установлено, что задержанная неоднократно приезжала в Шымкент на арендованном автомобиле с целью сбыта наркотических веществ".
Кроме того, 22 октября полицейские задержали местного жителя, который незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества. В его домовладении обнаружено и изъято четыре куста конопли общей массой более 2,5 кг.
"По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента
Вместе с тем стражи порядка напомнили, что любые незаконные действия, связанные с наркотическими средствами, влекут уголовную ответственность.
Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили подпольную лабораторию в Караганде.
