Происшествия

"Гостья" из Алматинской области задержана в Шымкенте

полиция, подозреваемая, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2025 10:33 Фото: YouTube/PolisiaKz
Сотрудники Департамента полиции (ДП) Шымкента пресекли канал поставки наркотиков, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 6 ноября 2025 года поделились в пресс-службе городского ДП:

"В результате оперативных мероприятий 15 октября ликвидирован канал поставки наркотических средств в Шымкент из других регионов страны. Задержана подозреваемая – жительница Алматинской области. В ходе проверок, проведенных в Алматинской области и в Алматы, в арендованном доме и в тайниках обнаружено и изъято около 200 гр. синтетических наркотиков. Установлено, что задержанная неоднократно приезжала в Шымкент на арендованном автомобиле с целью сбыта наркотических веществ".

Кроме того, 22 октября полицейские задержали местного жителя, который незаконно выращивал растения, содержащие наркотические вещества. В его домовладении обнаружено и изъято четыре куста конопли общей массой более 2,5 кг.

"По данным фактам возбуждены уголовные дела, проводятся следственные действия. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания".Пресс-служба ДП Шымкента

Вместе с тем стражи порядка напомнили, что любые незаконные действия, связанные с наркотическими средствами, влекут уголовную ответственность.

Ранее сообщалось, что полицейские разоблачили подпольную лабораторию в Караганде.

