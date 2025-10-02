#АЭС в Казахстане
Громкий процесс по делу свадьбы 15-летней школьницы начался в Караганде

судить бывшую жену и ее мужа требует отец девочки, выданной замуж в 15 лет, фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2025 22:26 Фото: pixabay
В Караганде начался громкий процесс по делу мужчины, который женился на 15-летней школьнице. Отец девочки требует наказать свою бывшую супругу и ее мужа. Они способствовали заключению брака, но сейчас проходят как свидетели, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, шокирующая история произошла в городе Абае. Мать и отчим выдали свою 15-летнюю дочь замуж. Однако через пять дней девочка сбежала к родному отцу. Тот сразу обратился в полицию. Тогда задержали 38-летнего мужчину, который скрывался в столице. Согласно материалам дела, он изнасиловал несовершеннолетнюю.

По словам отца девочки, его бывшая супруга, ее муж и сам подозреваемый являются представителями религиозного течения, по правилам которого девочку и выдали замуж за взрослого мужчину. Чтобы другие дети не оказались в такой же ситуации, отдел образования потребовал лишить женщину родительских прав. Но суд этот иск отклонил.

Отец считает, в расследовании есть пробелы, поэтому обратился с жалобой в Генеральную прокуратуру и МВД.

"Они проходят по делу как свидетели – это не дело. Потому что отчима один из хороших друзей, они знакомы уже больше 10 лет. Он насиловал ее три раза. Они испортили жизнь девочки, испортили уже все и ходят спокойно как свидетели. Я хочу, чтобы с них был спрос", – заявил отец пострадавшей.

Отметим, что в 2024 году подросток из Атырау через соцсети заявила о том, что ее выдали замуж за 20-летнего молодого человека, который ранее ее изнасиловал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
