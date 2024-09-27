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15-летняя беременная казахстанка заявила, что ее выдали замуж за насильника

Домашнее насилие, бытовое насилие, жертва насилия, насилие над женщинами, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 27.09.2024 13:18 Фото: pexels
Подросток из Атырау через соцсети заявила о том, что ее выдали замуж за 20-летнего молодого человека, который ранее ее изнасиловал, сообщает Zakon.kz.

По словам девушки, которые приводит Ак Жайык, в браке, несмотря на беременность, насилие над ней продолжилось.

Издание пишет, что подросток опубликовала пост, где рассказала, что ее изнасиловали, после чего она забеременела. Узнав об этом, ее мать обратилась с заявлением в полицию. А спустя какое-то время в дом к ним пришли родственники парня и предложили девушке вступить в брак, пообещав полностью взять ее на обеспечение и дать образование.

"Я нахожусь на четвертом месяце беременности. Мне с трудом удалось встать на учет в поликлинику, так как участковый врач, узнав, что я несовершеннолетняя, хотела вызвать полицию. Свекровь прибежала и уладила этот вопрос. Спасла своего сына. Она подняла на меня руку, толкнула и натравляла своего сына тоже, каких только слов она не говорила... Я выполняла все свои обязанности, но меня выгнали из дома. Когда моя мама узнала об этой ситуации, она попала в больницу", – сказала девушка.

По ее словам, она из многодетной семьи и не может нанять адвоката. Надежда только на то, что полиция возьмется за дело и проведет тщательное расследование.

В связи с данным инцидентом в Департаменте полиции Атырау заявили, что расследование будет проведено. Вновь.

"По данному факту возбуждено уголовное дело. На начальном этапе расследования пострадавшая сторона отказалась проходить необходимые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы, что создало препятствия для проведения комплексных следственных действий с целью полного расследования состава преступления. Информируем вас, что данные, распространенные в социальных сетях, будут проверены и расследование будет возобновлено", – сообщили в Департаменте полиции Атырауской области.

Между тем в Кызылорде расследуют резонансное дело по факту вовлечения школьницы в сексуальное рабство: установлены 13 фигурантов, 11 из них арестованы.

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