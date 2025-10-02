Жуткое ДТП в Костанае: пассажирка выпала из такси и попала под колеса

В Костанае на пересечении улиц Гоголя и Алтынсарина из салона такси во время движения выпала пассажирка, после чего женщину сбил другой автомобиль, сообщает Zakon.kz.

Известно, что пострадавшую госпитализировали. Как пишет Alau.kz, по факту ДТП полицией возбуждено уголовное дело. Назначены соответствующие экспертизы. Согласно данным издания, водителя такси привлекли к ответственности за нарушение правил перевозки пассажиров. Ранее сообщалось, что в Актау произошло ДТП с участием мопеда и автомобиля.

