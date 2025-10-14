Детская шалость чуть не обернулась трагедией в Костанае

О сильном задымлении в одном из частных жилых домов пожарным сообщили очевидцы, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в МЧС, благодаря своевременному реагированию пожарных расчетов возгорание было ликвидировано на малой площади. Пострадавших нет.

"По предварительным данным, причиной происшествия стала детская шалость с огнем", – отметили в ведомстве.

И обратились к гражданам с просьбой объяснять детям опасность подобных "развлечений".

Между тем сотрудники ДЧС Алматы проводят профилактические мероприятия по пожарной безопасности в частном секторе. Инспекторы уже охватили больше двух тысяч жилых построек сразу в нескольких районах. Как люди относятся к рейдам и почему они нарушают правила безопасности, читайте здесь.