В Алматы спасатели отправились с проверками в дома с печным отоплением

Сотрудники ДЧС Алматы проводят профилактические мероприятия по пожарной безопасности в частном секторе. Инспекторы уже охватили больше двух тысяч жилых построек сразу в нескольких районах. Как люди относятся к рейдам и почему они нарушают правила безопасности, в материале Zakon.kz.

С началом отопительного сезона спасатели южной столицы начали большую профилактическую работу с владельцами частных домов, которые отапливаются твердым топливом. Специалисты раздают информационные буклеты и детально рассказывают алматинцам, как привести в порядок печь, прочистить забитый дымоход, и приводят примеры, что может случиться, если нарушить правила техники противопожарной безопасности.

Фото: Zakon.kz

Сотрудники ДЧС подсчитали, что в более 2 000 домах в Алматы сейчас проживают граждане из социально уязвимых слоев населения, а также те, кто ведет асоциальный образ жизни. Они как раз у специалистов на особом контроле, поскольку в отопительный сезон подвергают опасности не только себя, но и своих родных. За последние несколько дней у этой категории граждан в 70 домах были установлены датчики угарного газа.

Фото: Zakon.kz

Алматинские спасатели рассказывают, что из года в год сталкиваются с одними и теми же нарушениями. Люди в погоне за экономией совсем забывают о собственной безопасности, устанавливают печи как попало, порой бывает, что мастерят их прямо на деревянном полу без никакой основы и фундамента. Со временем полы начинают проседать, "топка" перекашивается, а в кладке появляются трещины, из которой медленно бьет невидимый и смертельный газ.

Фото: Zakon.kz

Мадина – многодетная мать и в одиночку воспитывает пятерых детей. Собственного жилья у них нет, вот уже несколько лет семья скитается по небольшим баракам в частном секторе Жетысуского района. Женщина рассказывает, что печи ремонтирует владелец строения, у нее самой денег едва хватает на аренду, продукты и закуп угля.

"Я получаю детское пособие в размере 78 тысяч тенге, а за аренду отдаю 75. Другого официального дохода у меня нет. Иногда мне помогает старший сын, несмотря на то, что он еще школьник, он порой выходит на небольшие подработки. Чтобы выжить, я каждую пятницу иду к мечети и прошу милостыню. Стыдно, конечно, но делать нечего, для меня важно, чтобы мои дети были накормлены", – рассказала Мадина.

Фото: Zakon.kz

Инженер Управления по ЧС Жетысуского района Ренат Кусаинов отметил, что не все жители рады визитам проверяющих.

"Заниматься профилактикой непросто. Некоторым людям непонятно, что в первую очередь мы заботимся об их же безопасности. Часто люди нас встречают как врагов, ругаются, повышают голос и могут даже спустить собаку. Было дело, когда наши сотрудники были покусаны домашними псами", – рассказал Ренат Кусаинов.

Фото: ДЧС Алматы

К слову, мешают работать сотрудникам ДЧС и мошенники. Злоумышленники под видом инспекторов противопожарной службы Алматы ходят по домам, принуждают покупать сомнительные противопожарные системы, а бывали случаи, когда лжепроверяющие и вовсе штрафовали за неправильно установленные отопительные системы.

"Сейчас очень много мошенников. Приходят в дома как в гражданской одежде, так и в форме, с поддельными служебными удостоверениями. Якобы проверяют печи, находят нарушения и выписывают липовые штрафы, которые сразу можно оплатить наличными или переводом. Помните, если к вам пришли подозрительные люди и у вас есть сомнения, незамедлительно звоните в пожарную часть, там вам подскажут, настоящие ли это спасатели или нет. И самое главное, наши сотрудники ни в коем случае не имеют права и полномочий выписывать штрафы. Мы только предупреждаем и делаем замечания", – рассказал Ренат Кусаинов.

Сотрудники ДЧС напоминают, что перед началом отопительного сезона следует еще раз проверить все оборудование, а также заделать все трещины в печи, побелить дымоход на чердаке, что позволит сразу выявить неисправности и максимально быстро устранить их.

Фото: ДЧС Алматы

Также специалисты просят не оставлять рядом с печью дрова и тем более легко воспламеняющиеся материалы и жидкости. Запрещается использование проводов и кабелей с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией, использование поврежденных и сломанных розеток – это тоже опасно.