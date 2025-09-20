#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+20°
$
541.19
636.44
6.49
Происшествия

Оставленная на плите еда чуть не обернулась трагедией в Костанае

спасение, фото - Новости Zakon.kz от 20.09.2025 16:33 Фото: скриншот видео
20 сентября 2025 года спасатели вынесли двух человек из задымленной квартиры в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Костанае на улице Б. Майлина. Квартиру на втором этаже многоэтажного жилого дома заполнил густой дым из-за оставленной без присмотра еды на плите.

На место происшествия прибыли подразделения местного департамента по ЧС. Спасатели в кратчайшие сроки эвакуировали из квартиры двух человек. Медики Центра медицины катастроф осмотрели пострадавших на месте.

"МЧС напоминает: оставленная без присмотра пища на плите — одна из самых частых причин пожаров и задымлений. Никогда не уходите из кухни во время готовки, следите за исправностью бытовых приборов и своевременно проветривайте помещения", — написала пресс-служба ведомства.

Ранее 49-летнюю женщину в тяжелом состоянии вертолетом доставили в Усть-Каменогорск. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Мухит Турсынали
Мухит Турсынали
Читайте также
Частный дом загорелся в районе алматинского Кок-Тобе
15:04, Сегодня
Частный дом загорелся в районе алматинского Кок-Тобе
Спасшего людей из пожара астанчанина наградили медалью
14:04, Сегодня
Спасшего людей из пожара астанчанина наградили медалью
Примерка кольца закончилась визитом спасателей в Алматы
12:03, Сегодня
Примерка кольца закончилась визитом спасателей в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: