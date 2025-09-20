Оставленная на плите еда чуть не обернулась трагедией в Костанае

20 сентября 2025 года спасатели вынесли двух человек из задымленной квартиры в Костанае, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в Костанае на улице Б. Майлина. Квартиру на втором этаже многоэтажного жилого дома заполнил густой дым из-за оставленной без присмотра еды на плите.

На место происшествия прибыли подразделения местного департамента по ЧС. Спасатели в кратчайшие сроки эвакуировали из квартиры двух человек. Медики Центра медицины катастроф осмотрели пострадавших на месте.

"МЧС напоминает: оставленная без присмотра пища на плите — одна из самых частых причин пожаров и задымлений. Никогда не уходите из кухни во время готовки, следите за исправностью бытовых приборов и своевременно проветривайте помещения", — написала пресс-служба ведомства.

