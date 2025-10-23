12 человек погибли в страшном ДТП на западе Казахстана

23 октября 2025 года авария на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа в Актюбинской области унесла жизни 12 человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) уточнили, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины ГАЗель.

По предварительным данным страж порядка, грузовик выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров ГАЗели.

Еще пять человек доставлены в медицинское учреждение.

"По факту ДТП начато досудебное расследование. Установлено, что пассажирская ГАЗель официально осуществляла перевозку пассажиров из поселка имени Жургенева в областной центр". Пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве также добавили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

"Выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия". Пресс-служба ДП Актюбинской области

