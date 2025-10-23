#АЭС в Казахстане
Происшествия

12 человек погибли в страшном ДТП на западе Казахстана

Сбитый пешеход, сбитый человек, наезд на пешехода, наезд на человека, смертельное ДТП, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 11:05 Фото: Zakon.kz
23 октября 2025 года авария на автодороге Самара – Шымкент вблизи поселка Белкопа в Актюбинской области унесла жизни 12 человек, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе регионального Департамента полиции (ДП) уточнили, что произошло столкновение грузового автомобиля DAF и пассажирской автомашины ГАЗель.

По предварительным данным страж порядка, грузовик выехал на полосу встречного движения.

В результате ДТП на месте происшествия погибли оба водителя и 10 пассажиров ГАЗели.

Еще пять человек доставлены в медицинское учреждение.

"По факту ДТП начато досудебное расследование. Установлено, что пассажирская ГАЗель официально осуществляла перевозку пассажиров из поселка имени Жургенева в областной центр".Пресс-служба ДП Актюбинской области

В ведомстве также добавили, что на месте происшествия работают сотрудники полиции и следственно-оперативная группа.

"Выясняются все обстоятельства происшествия. Проводятся необходимые следственные действия".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Сколько ДТП происходит в Казахстане, рассказали в МВД

18 октября 2025 года BMW в Алматы разорвало на части: пострадали пять человек.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Читайте также
Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане
11:54, 19 декабря 2023
Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара – Шымкент
16:33, 19 ноября 2022
Женщина погибла в ДТП на трассе Самара – Шымкент
Уставший водитель фуры устроил смертельное ДТП в Актюбинской области
13:34, 28 августа 2023
Уставший водитель фуры устроил смертельное ДТП в Актюбинской области
