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Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане

Два школьники и учитель погибли в ДТП Фото: Zakon.kz
Утром 19 декабря 2023 года на трассе Самара-Шымкент вблизи поселка Кызылжар произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Управления образования Актюбинской области, в ДТП погибли два ученика и один педагог.

Они, как уточнили в ведомстве, направлялись на районный этап республиканской олимпиады.

Также сказано, что все обстоятельства трагедии выясняются.

"Остальные детали происшествия будут сообщены дополнительно по мере поступления информации", – заключили в Управлении.

В региональной полиции корреспонденту Zakon.kz уточнили, что Toyota Alphard и грузовик Volvo столкнулись в 08:30.

"В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры Toyota Alphard, мужчина и двое школьников погибли на месте происшествия. По данному факту начато досудебное расследование. Обстоятельства ДТП выясняются".Пресс-служба ДП Актюбинской области

Вечером 18 декабря 2023 года на трассе близ Петропавловска произошла авария с пассажирском автобусом. Водитель не справился с управлением и транспорт вылетел с проезжей части в кювет.

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