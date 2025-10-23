#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+16°
$
538.11
623.51
6.61
Происшествия

Страшная трагедия под Актобе: Бозумбаев поручил доставить пострадавших санавиацией в Астану

Канат Бозумбаев, совещание, ДТП, актобе, фото - Новости Zakon.kz от 23.10.2025 20:30 Фото: пресс-служба правительства
Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 23 октября на трассе Самара – Шымкент вблизи села Белкопа Айтекебийского района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

О текущей обстановке доложили аким региона Асхат Шахаров, министр внутренних дел Ержан Саденов, вице-министры здравоохранения, труда и транспорта. По данным Минздрава, шесть пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского района, двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Бозумбаев поручил Министерству здравоохранения организовать доставку всех пациентов, нуждающихся в транспортировке, в Астану санитарной авиацией для прохождения необходимого лечения. Министерству труда и социальной защиты населения и акиму области поручено оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую помощь.

На месте трагедии работает специальная комиссия МВД, возбуждено уголовное дело. Министерствам внутренних дел и транспорта поручено представить предложения по приведению режима трассы Самара – Шымкент к безопасному уровню.

Страшная авария, которая унесла жизни 12 человек, произошла на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области 23 октября 2025 года. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель. Позднее Министерство внутренних дел Казахстана направило специальную группу для расследования жуткого ДТП в Актюбинской области. Вместе с тем была создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП. Также аким Актюбинской области Асхат Шахаров 23 октября посетил Хромтаускую районную больницу, куда доставили выживших.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
12 человек погибли в страшном ДТП на западе Казахстана
11:05, Сегодня
12 человек погибли в страшном ДТП на западе Казахстана
Правительство выступило с заявлением по жуткому ДТП в Актюбинской области
14:42, Сегодня
Правительство выступило с заявлением по жуткому ДТП в Актюбинской области
Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане
11:54, 19 декабря 2023
Два школьника и учитель погибли в ДТП на трассе в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: