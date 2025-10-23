Страшная трагедия под Актобе: Бозумбаев поручил доставить пострадавших санавиацией в Астану

Вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 23 октября на трассе Самара – Шымкент вблизи села Белкопа Айтекебийского района Актюбинской области, сообщает Zakon.kz.

О текущей обстановке доложили аким региона Асхат Шахаров, министр внутренних дел Ержан Саденов, вице-министры здравоохранения, труда и транспорта. По данным Минздрава, шесть пострадавших госпитализированы в центральную районную больницу Хромтауского района, двое из них находятся в тяжелом состоянии.



Бозумбаев поручил Министерству здравоохранения организовать доставку всех пациентов, нуждающихся в транспортировке, в Астану санитарной авиацией для прохождения необходимого лечения. Министерству труда и социальной защиты населения и акиму области поручено оказать семьям погибших всю необходимую материальную и психологическую помощь.

На месте трагедии работает специальная комиссия МВД, возбуждено уголовное дело. Министерствам внутренних дел и транспорта поручено представить предложения по приведению режима трассы Самара – Шымкент к безопасному уровню.

Страшная авария, которая унесла жизни 12 человек, произошла на автодороге Самара – Шымкент вблизи пос. Белкопа в Актюбинской области 23 октября 2025 года. Пятерых пострадавших доставили в медицинское учреждение. По предварительным данным полиции, грузовик выехал на полосу встречного движения и столкнулся с пассажирской автомашиной ГАЗель. Позднее Министерство внутренних дел Казахстана направило специальную группу для расследования жуткого ДТП в Актюбинской области. Вместе с тем была создана правительственная комиссия по расследованию причин ДТП. Также аким Актюбинской области Асхат Шахаров 23 октября посетил Хромтаускую районную больницу, куда доставили выживших.

