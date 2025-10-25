Сотрудник полиции погиб в ДТП с погрузчиком в Актау

В соцсетях распространилась информация о том, что при столкновении автомашины Toyota Camry с погрузчиком, который находился на месте проведения строительных работ, погиб сотрудник полиции, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистау корреспондентам Lada.kz.

Выяснилось, что в следствии ДТП скончался сотрудник полиции, который находился в отпуске, вне службы. Также, согласно заключению экспертизы, сотрудник был трезвым. Признаков алкогольного или наркотического опьянения не установлено.

По некоторым данным, в автомашине находится еще один сотрудник полиции, который выжил и находился в больнице в тяжелом состоянии. Однако данную информацию в пресс-службе полиции не прокомментировали.

Трагедия случилась, когда водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

