Происшествия

Сотрудник полиции погиб в ДТП с погрузчиком в Актау

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2025 05:40 Фото: Zakon.kz
В соцсетях распространилась информация о том, что при столкновении автомашины Toyota Camry с погрузчиком, который находился на месте проведения строительных работ, погиб сотрудник полиции, сообщает Zakon.kz.

Эту информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции Мангистау корреспондентам Lada.kz.

Выяснилось, что в следствии ДТП скончался сотрудник полиции, который находился в отпуске, вне службы. Также, согласно заключению экспертизы, сотрудник был трезвым. Признаков алкогольного или наркотического опьянения не установлено.

По некоторым данным, в автомашине находится еще один сотрудник полиции, который выжил и находился в больнице в тяжелом состоянии. Однако данную информацию в пресс-службе полиции не прокомментировали.

Трагедия случилась, когда водитель автомобиля Toyota Camry совершил столкновение с погрузчиком, стоявшим на обочине дороги. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а пассажир с различными травмами был доставлен в медицинское учреждение.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев провел заседание правительственной комиссии по расследованию причин дорожно-транспортного происшествия, произошедшего утром 23 октября на трассе Самара – Шымкент вблизи села Белкопа Айтекебийского района Актюбинской области.

Аксинья Титова
Читайте также
В Актобе бывший сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
17:06, 15 июля 2023
В Актобе бывший сотрудник полиции пожаловался на беззаконие и побои
Майор полиции погиб в ДТП: в Петропавловске прокомментировали трагедию
22:19, 17 марта 2025
Майор полиции погиб в ДТП: в Петропавловске прокомментировали трагедию
В Алматы водитель погиб в жуткой аварии
16:54, 06 ноября 2022
В Алматы водитель погиб в жуткой аварии
