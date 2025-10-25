#АЭС в Казахстане
Происшествия

Мотоциклист на огромной скорости врезался в лошадь на трассе близ Актау: оба погибли

Смертельное ДТП произошло в ночь на 25 октября на трассе в районе отеля Rixos в Актау, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Lada.kz, мотоциклист 2001 года рождения двигался по дороге, когда на проезжую часть внезапно выбежала лошадь. Удар оказался настолько сильным, что животное погибло на месте, а водитель скончался от полученных травм.

Очевидцы происшествия – прибывшие на место мотоциклисты – отметили, что на приборной панели транспортного средства стрелка тахометра застыла на отметке около 8000 оборотов, что свидетельствует о высокой скорости движения.

Как отмечает издание, местные водители не раз поднимали вопрос безопасности на участке дороги, ведущем к зонам отдыха. По их словам, трасса не оборудована защитными ограждениями, а вдоль обочин часто пасутся животные, свободно выходящие на проезжую часть.

Ранее сообщалось о другом ДТП. Сотрудник полиции погиб в ДТП с погрузчиком в Актау.

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
